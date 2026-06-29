Визначився найкращий гравець матчу Канада – ПАР в 1/16 фіналу ЧС-2026

Центрального півзахисника збірної Канади та клубу МЛС Лос-Анджелес Стівен Еуштакіо визнали найкращим гравцем матчу проти ПАР в 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

29-річний футболіст приніс своїй команді перемогу, забивши на останніх хвилинах єдиний гол у цій зустрічі. Це його п'яте взяття воріт за весь час, який він провів у футболці національної збірної. Загалом у складі "Кленових листків" хавбек відіграв 60 матчів.

Нагадаємо, що Канада здобула мінімальну перемогу над ПАР (0:1) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Завдяки цьому "Кленові листки" вперше у своїй історії вийшли до 1/8 фіналу мундіалю, де зіграють з переможцем пари Нідерланди – Марокко.