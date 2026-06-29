Тепер вони герої своєї країни: Марш після проходу збірної Канади до 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш сказав, що кожен член його команди після перемоги над ПАР в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 став героєм для своєї країни.

Його слова передає BBC.

Також 52-річний фахівець розповів, що колектив намагався поступово підвищувати тиск на суперника протягом всієї гри, що конвертувалося у забитий гол наприкінці зустрічі.

"Ми знали, що гра інколи може стати дещо непередбачуваною, адже вони люблять грати на відкритих просторах, а під час переходів їм іноді дуже важко протистояти.

Ми намагалися зберегти свою організацію гри та поступово підвищувати інтенсивність, задіюючи гравців з лави запасних, щоб стати сильнішими й спробувати покарати їх у якийсь момент.

У нас були моменти протягом усього матчу, але ми не були достатньо результативними. Потім м'яч потрапив до Стівена, і я просто сподівався, що він влучить у ворота та дасть нам шанс. Він забив.

Я не можу не думати про всю ту важку працю, яку проробили ці хлопці. Про їхній характер. Вони – канадські герої, саме це я їм і сказав наприкінці. Тепер вони – канадські герої. Я так радий за них".

Нагадаємо, що Канада здобула мінімальну перемогу над ПАР (0:1) в 1/16 фіналу цьогорічної світової першості. Завдяки цьому "Кленові листки" вперше у своїй історії вийшли до 1/8 фіналу мундіалю, де зіграють з переможцем пари Нідерланди – Марокко.

Найкращим гравцем зустрічі визнали півзахисника Канади Стівена Ауштакіо, який забив переможний гол для своєї команди на останніх хвилинах гри.