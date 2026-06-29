Я вже неодноразово про це говорив у Південній Африці: Броос назвав головні причини вильоту збірної ПАР з ЧС-2026

Головний тренер збірної Південно-Африканської Республіки Уго Броос розкрив причини вильоту його команди з чемпіонату світу-2026, зокрема зауваживши, що у програшному матчі з Канадою в 1/16 потрібно було грати з більшою силою та швидкістю.

Його слова передає Reuters.

"Гадаю, треба чесно визнати, що сьогодні ми програли матч через те, що нашій команді не вистачило сили та швидкості. Якщо порівняти нас із суперником, то ми програли багато двобоїв, а швидкість у нашій команді… не лише швидкість бігу, а й швидкість виконання дій… була не на тому рівні. Коли дивишся, як швидко грає Канада і як вона розбудовує атаки, то бачиш, що нам іноді доводилося довго вагатися, перш ніж ухвалити рішення".

За словами бельгійського фахівця, значну роль у поразці відіграв той факт, що більшість його гравців грає у внутрішньому чемпіонаті ПАР, а не провідних лігах. Через це їм важко конкурувати в сучасному футболі.

"Це ті аспекти, над якими нам потрібно працювати, і про це я вже неодноразово говорив у Південній Африці, але мені ніхто не вірить. Сучасний футбол – це не лише техніка. Сучасний футбол – це сила та швидкість. Якщо у вашій команді цього немає, а ви граєте проти команди, яка цим володіє – а саме це було головною сильною стороною Канади, – то грати важко. І у нас, безперечно, був важкий матч".

Проте Уго Броос звернув увагу, що це був перший для "Бафана-Бафана" плейоф мундіалю за 24 роки. 74-річний спеціаліст загалом задоволений виступами своєї команди, хоча якби вона пройшла до 1/8 фіналу – це було б "маленьке диво".

"Озираючись назад, думаю, ми можемо бути дуже задоволені тим, що зробили. Останній раз Південна Африка кваліфікувалася на чемпіонат світу 24 роки тому. Усі сподівалися, але лише деякі очікували, що ми зможемо вийти до другого раунду. Тож, гаразд, ми розчаровані, бо хотіли перемогти, і це було б справді маленьким дивом, якби ми пройшли до 1/8 фіналу, але не варто надто засмучуватися. Ми добре виступили, і я дуже задоволений. Я дуже пишаюся своєю командою".