Перервав серію невдач: Дрейк має виграти понад мільйон доларів завдяки перемозі Канади у плейоф ЧС-2026

Відомий канадський репер Дрейк зробив успішну ставку в розмірі 770 тисяч доларів на перемогу збірної Канади над Південною Африкою у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Про те, що він поставив гроші на звитягу "Кленових листків", повідомляє Vanguardngr.

Завдяки мінімальній перемозі канадців виконавець має отримати виплату в розмірі 1 мільйона 1 тисячі доларів.

Артист розповів про парі у своїх соціальних мережах, зазначивши, що його мотивувало приватне повідомлення від південноафриканського діджея Блека Кофі. За словами Дрейка, саме це його змусило підвищити ставки.

Цей виграш став для артиста знаковим, адже останніми роками він відзначався переважно гучними програшами у ставках на спорт, що навіть породило жарти про своєрідне спортивне прокляття.

Нагадаємо, що звитягу, а разом із нею і виграш реперу, приніс Стівен Еустакіо, який відзначився єдиним голом на 90+2 хвилині зустрічі. Завдяки цьому збірна Канади вперше у своїй історії вийшла до 1/8 фіналу світової першості, де зіграє з переможцем пари Нідерланди – Марокко.