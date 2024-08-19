Президент Ужгорода: Я та тренерський склад вже наїлися того лайна

Президент Ужгорода Рудольф Балажинець та тренерський штаб команди втомилися від реалій українського футболу.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Ми робимо акцент на розвиток молодих футболістів, щоб за рік спробувати продати кількох гравців. Я та тренерський склад вже наїлися того лайна, розумієте? Коли я був у системі Минаю, нам зателефонували і сказали, що нема грошей фінансувати команду U-19. Дурять, підписують, а потім викидують на смітник.

У нас в команді є молодий захисник Цибик, який багато місяців пропустив через складну травму. Хоч ми й не були професіоналами, але за власний кошт поставили хлопця на ноги. За футбольними та християнськими мотивами люди мають залишатися людьми.

Наведу один приклад. Зараз один із наших футболістів вчиться у Штатах. Університет йому закриває 90% навчання, а з бюджету клубу ми покриваємо різницю, якої не вистачає. Ми доплачуємо 10 тисяч доларів на рік", — сказав Балажинець.