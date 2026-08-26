Премію віддали кросівками з американської гуманітарки: Бушняк – про виступ за ФК Ужгород

20-річний український воротар Колоса (Полонне) Гліб Бушняк розповів про труднощі з оплатою заробітної плати під час гри за ФК Ужгород, який виступав у Другій лізі.

Його слова передає "Український футбол".

Голкіпер після відходу з Епіцентру взимку 2026 року другу частину минулого сезону відіграв у ФК Ужгород.

"Коли я приїхав, то в пацанів вже була затримка по зарплаті у два місяці. Потім повністю усе виплатили. Може якісь премії не віддали. Далі сезон почався, і першу зарплату ми отримали на десять чи може 15 днів пізніше. За квітень нам теж заплатили, а перші дві премії ми отримали нормально. На цьому все. Більше нічого не дали. Було таке: якщо ти президента [Рудольфа Балажинця] особисто попросиш, то він тобі може зарплату видати. Типу це мені люди з клубу казали: "Іди попроси в нього зарплату, і він дасть". Відповів: "Я не буду підходити й не збираюся ні в кого просити свої гроші. Мають усім платити, а не так, що підійшов – дали, не підійшов – не дали", – сказав він.

Після двох успішних матчів футбольній команді пообіцяли премію кросівками з американської гуманітарки.

"Коли вдруге виграли в Буковини-2 (4:2), а потім перемогли Ниву-Самбір (3:1), у групу написали повідомлення, що премія кросівками буде з гуманітарки, яку відправляють з Америки. Ну, ми типу посміялися. Думали, жарт. А виявилося, що ні. Нам реально премію кросівками вирішили дати. Може, тижні через півтора-два. У президента є свій благодійний фонд. Туди йому з Америки надсилають усе на склад, і він премії роздає. Він брав деяких пацанів, щоб вони допомагали йому на складі з гуманітаркою. Вони йшли туди не з власної волі, а з надією, що за це дадуть з/п, бо так він казав. У підсумку отримували МакДональдз замість грошей. По парі кросівок дали? Так-так. У когось є дружина, дитина. Мені також гроші потрібні. Я ж не буду за кросівки їсти. Президент каже: "Не подобається? Продавайте". А кому вони потрібні? Зараз усі виставлять на OLX по 12–15 однакових пар", – зазначив Бушняк.

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