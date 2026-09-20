Нива Тернопіль підписала 18-річного ексгравця Ужгорода

Колишній півзахисник Ужгорода Іван Мориляк підписав довгостроковий контракт із тернопільською Нивою.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у клубі.

Про підписання перспективного центрального хавбека Нива має оголосити найближчим часом.

У минулому сезоні 18-річний футболіст виступав за Ужгород, у складі якого забив 2 голи в 31 матчі у Другій лізі України.

Зазначимо, що Нива Тернопіль посідає 14 місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи в активі 6 очок після 7 зіграних турів.

Раніше повідомлялося, що ФК Ужгород, який призупинив існування, вимагає мільйонні компенсації за молодих футболістів.