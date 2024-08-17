Клуб Другої ліги потрапив у ДТП на Житомирщині

ФК Ужгород потрапив у дорожньо-транспортну пригоду дорогою на матч Другої ліги проти Полісся-2.

Про це закарпатський клуб повідомив у своєму Instagram.

Як зазначила пресслужба, внаслідок ДТП травм зазнали головний тренер Яромир Лобода, його асистент Роберт Смокоровський та лікар Володимир Червіняк. Тілесні ушкодження меншої тяжкості також отримали фізіотерапевт Михайло Даньков і стратегічний директор Фелікс Ардельянов.

Найімовірніше, мікроавтобус, який потрапив у ДТП, відновити не вдасться. Втім, попри інцидент, Ужгород все одно планує провести запланований матч проти Полісся-2. Закарпатці висловили вдячність житомирському клубу, який допоміг команді дістатися з місця ДТП до тренувальної бази та готелю.

Матч Полісся-2 — Ужгород відбудеться завтра, 18 серпня. Початок гри запланований на 11:00.