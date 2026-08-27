ФК Ужгород, який призупинив існування, вимагає мільйонні компенсації за молодих футболістів

Молоді гравці ФК Ужгород не можуть підписати контракти з іншими професійними клубами, оскільки керівництво закарпатців вимагає від них великих фінансових компенсацій за виховання. В деяких випадках суми перевищують мільйон гривень.

Про це "Чемпіону" повідомили власні джерела у клубі із Закарпаття, зокрема, ексгравці.

Переважна кількість футболістів команди була віком до 23 років, а відтак для переходу в новий клуб їм необхідно отримати "відкріпні" про те, що попередня команда не має до них жодних фінансових претензій.

Наприкінці минулого сезону Ужгород фактично припинив своє існування, однак юридично його членство в ПФЛ залишилося призупиненим, тож наступного року він матиме можливість повернутися у Другу лігу.

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З метою заробити кошти наостанок, керівництво клубу вирішило виставити гравцям віком до 23 років "чеки" з сумами, які за них мають сплатити майбутні клуби (або ж вони за себе самі).

Як повідомляють джерела "Чемпіона", провести дану бізнес-модель президенту клубу Рудольфу Балажинцю запропонував вже колишній спортивний директор Ужгорода Сергій Білан. Раніше схожа ситуація виникла під час зникнення з футбольної мапи Миная, де Балажинець та Білан також разом працювали.

При цьому суми за "відкріпні" у багатьох випадках є непідйомними для молодих футболістів. У деяких з них Ужгород вимагає понад 1 мільйон гривень компенсації, при тому, що зарплати в них переважно були по 8-15 тисяч гривень.

Ба більше, у клубі існувала практика тримісячної затримки виплати заробітної плати. З деякими гравцями Ужгород досі не розрахувався.

Раніше колишній воротар Ужгорода Гліб Бушняк розповів, що після припинення існування клубу за його перехід вимагали 300 тисяч гривень. При цьому, за словами футболіста, Ужгород мав перед ним борги із зарплати, а премії виплачували кросівками.

Зауважимо, що з моменту відродження у 2024 році керівництво Ужгорода декларувало християнські цінності.