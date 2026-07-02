Ужгород призупинив професійні виступи на сезон-2026/27

Керівництво ФК Ужгород оголосило про призупинення професійної діяльності команди на сезон-2026/27.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Представники команди ухвалили рішення тимчасово перервати виступи на всеукраїнському рівні у зв'язку з низкою причин фінансового характеру.

Керівництво також зазначило, що футбольна школа Ужгорода продовжить свою роботу з виховання нового покоління спортсменів, а сам клуб докладе зусиль для якнайшвидшого вирішення питань і повернення до змагань під егідою Професійної футбольної ліги (ПФЛ) наступного року.

Минулий сезон Другої ліги України Ужгород завершив на шостому місці в групі А з 13-ма перемогами, 5-ма нічиїми та 12-ма поразками.

Нагадаємо, що СК Чайка також тимчасово припинила виступи на професійному рівні.

Окрім цього одеський Реал Фарма з Другої ліги взяв паузу у виступах під егідою ПФЛ та проведе сезон-2026/27 в чемпіонаті України серед аматорів.

Водночас команда Першої ліги Ворскла Полтава не отримала атестат для участі у змаганнях ПФЛ сезону-2026/27. Замість неї у Першій лізі наступного сезону виступатиме Полісся-2.