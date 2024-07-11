Американська благодійна організація стала інвестором клубу з Другої ліги України
Директор Ужгорода Вадим Дьордь повідомив, що американська благодійна організація "Сім’я Христа Інтернешнл" вкладає кошти у клуб.
Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".
"У нас дуже потужні іноземні інвестори, які підставили нам плече допомоги. При зустрічі з ними з їхньої сторони було озвучено, що вони зацікавлені у розвитку проєкту.
Навіть сказали, що як тільки закінчиться військова агресія зі сторони росії, то будуть шукати можливість будувати під команду хорошу функціональну базу. Інвестор зайшов у клуб не на день-два, ми надіємося, що надовго, але у них є деякі побоювання зараз.
Ви ж розумієте, щоб побудувати базу, потрібно землю викупити. Як стабілізується ситуація в країні, вони повернуться до цього питання, а зараз вони виділяють кошти на команду і їх достатньо для того, щоб спокійно грати у Другій лізі.
Інвестором є американська благодійна організація "Сім’я Христа Інтернешнл", — сказав Дьордь.
Нагадаємо, спершу Ужгород не отримав атестат на участь у Другій лізі-2024/25, але закарпатці подали апеляцію і домоглися свого.
Напередодні Ужгород зіграв товариський матч з Ворсклою. Полтавці здобули мінімальну перемогу завдяки голу гравця, що перебуває на перегляді.