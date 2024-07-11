Американська благодійна організація стала інвестором клубу з Другої ліги України

Директор Ужгорода Вадим Дьордь повідомив, що американська благодійна організація "Сім’я Христа Інтернешнл" вкладає кошти у клуб.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"У нас дуже потужні іноземні інвестори, які підставили нам плече допомоги. При зустрічі з ними з їхньої сторони було озвучено, що вони зацікавлені у розвитку проєкту.

Навіть сказали, що як тільки закінчиться військова агресія зі сторони росії, то будуть шукати можливість будувати під команду хорошу функціональну базу. Інвестор зайшов у клуб не на день-два, ми надіємося, що надовго, але у них є деякі побоювання зараз.

Ви ж розумієте, щоб побудувати базу, потрібно землю викупити. Як стабілізується ситуація в країні, вони повернуться до цього питання, а зараз вони виділяють кошти на команду і їх достатньо для того, щоб спокійно грати у Другій лізі.

Інвестором є американська благодійна організація "Сім’я Христа Інтернешнл", — сказав Дьордь.