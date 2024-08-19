Президент Ужгорода розкрив деталі ДТП, яке сталося напередодні матчу з Поліссям-2

Президент Ужгорода Рудольф Балажинець розкрив деталі дорожньо-транспортної пригоди, в яку команда потрапила дорогою на матч з Поліссям-2.

Його слова наводить "Український футбол".

"ДТП трапилося неподалік від Звягеля. Водій Mitsubishi під впливом спеки хотів з третього ряду перелаштуватись на розворот. Так розвертався, що перший наш бус пропустив, а другий влетів, коли розвертався. Водій визнав свою провину, а наші молоді хлопці в шоковому стані давали свідчення. Самі розумієте їхній стан: одного тренера шиють, другого...

Дякувати богу, в команді є психолог, капелан, які будуть працювати з гравцями ,аби привести їх до тями. Ця молодь вже не така, як ми. Їй потрібен інший підхід.

Ми втратили граючого тренера Смокоровського – зламаний ніс та струс мозку. Головного тренера Яромира Лободу та лікаря Володимира Червіняка не було на матчі. Важко зібратися на гру, коли в одну мить твоє життя може обірватися. Попри всі моменти, було прийняте рішення зіграти", — сказав Балажинець.