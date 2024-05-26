Суркіс оцінив роботу Шовковського в цьому сезоні

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає, що Олександр Шовковський провів чудову роботу на посаді головного тренера.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сезон ми маємо поділити на дві частини. Ми провалили першу, а у другій Шовковському вдалося стабілізувати гру, і команда показувала дуже хороші поєдинки. Ми й Шахтарю не поступалися по грі. Потрібно брати очки не у матчах між собою, а у зустрічах з іншими командами. Адже три очки дають за перемогу і над лідером, і над аутсайдером. Будемо прогресувати у наступному сезоні, я у цьому не сумніваюся.

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Я оцінюю Шовковського за результатами. Усього дві нічиї та одна поразка. Він взяв команду та дуже потужно працює. Команда готова і психологічно, і фізично. Сьогоднішній матч це довів, адже хлопці могли вже спочивати на лаврах, але йому вдалося їх налаштувати. Це було важко.", — сказав президент.

Нагадаємо в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух і скоротили відставання від Шахтаря, який програв Поліссю, до 2 очок.