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Суркіс розповів про трансферні плани Динамо на літо

Микола Дендак — 26 травня, 11:26
Суркіс розповів про трансферні плани Динамо на літо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що вболівальникам не варто очікувати багато трансферів у літнє трансферне вікно.

Про це він повідомив у етері ютуб-каналі "Профутбол Digital".

"Багато трансферів не буде, це неможливо. Ми довіряємо нашим українським хлопцям. Якщо ми і будемо когось запрошувати, то хороших гравців, а не для кількості.
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Ми будемо посилюватись, у нас є кандидатури, і ми будемо це робити. Це будуть не тільки українці. Сподіваюсь, нам це вдасться. Нам потрібні два-три футболісти для підсилення.
Не можу зараз говорити про кадрові втрати, ми обговоримо це з головним тренером. Будемо вирішувати, хто піде в оренду, а кого заберемо", — сказав президент.

Нагадаємо в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух і скоротили відставання від Шахтаря, який програв Поліссю, до 2 очок.

Динамо Київ Ігор Суркіс

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