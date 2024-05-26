Суркіс розповів про трансферні плани Динамо на літо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що вболівальникам не варто очікувати багато трансферів у літнє трансферне вікно.

Про це він повідомив у етері ютуб-каналі "Профутбол Digital".

"Багато трансферів не буде, це неможливо. Ми довіряємо нашим українським хлопцям. Якщо ми і будемо когось запрошувати, то хороших гравців, а не для кількості.

Ми будемо посилюватись, у нас є кандидатури, і ми будемо це робити. Це будуть не тільки українці. Сподіваюсь, нам це вдасться. Нам потрібні два-три футболісти для підсилення.

Не можу зараз говорити про кадрові втрати, ми обговоримо це з головним тренером. Будемо вирішувати, хто піде в оренду, а кого заберемо", — сказав президент.

Нагадаємо в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух і скоротили відставання від Шахтаря, який програв Поліссю, до 2 очок.