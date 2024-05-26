Динамо перемогло Рух і залишило його без єврокубків: огляд матчу

Київське Динамо перемогло львівський Рух в останньому 30 турі чемпіонату України-2023/24.

Матч завершився за рахунком 2:1.

Ця поразка стала для львів'ян фатальною. У боротьбі за єврокубки Полісся обійшло Рух в турнірній таблиці та здобуло путівку у кваліфікацію Ліги конференцій.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

30 тур, 25 травня

Рух (Львів) — Динамо (Київ) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 — Діалло 52, 1:1 — Дідик 63, 1:2 Царенко — 77.

Рух: Ледвій, Слюбик, Слюсар (Підгурський 78), Сич, Роман, Дідик, Пастух, Таллес, Квасниця, Плюман (Федор 78), Карабін (Руніч 53).

Динамо: Нещерет, Попов (Сирота 61), Шепелєв, Волошин (Малиш 46), Андрієвський (Дячук 64), Караваєв, Буяльський (Царенко 46), Діалло, Біловар (Михавко 75), Дубінчак, Беніто.

Попередження: Роман 60, Квасниця 66 — Діалло 83