Шовковський: Якби не технічна поразка, то зараз ми б говорили, що має бути "золотий матч"

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що якби Шахтарю не присудили технічну перемогу в матчі з Олександрією, то зараз йшла б мова про "золотий матч".

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "УПЛ-ТБ".

"Задоволений я сезоном, чи ні — немає ніякого значення. Є певний результат. Є думка вболівальників, є думка нашого президента. Вони вирішують, позитивні моменти чи ні.

Але я вважаю, що з 20 матчів один програти та два зіграти внічию — це досить непоганий, навіть, я сказав би, чемпіонський результат. Якби не технічна поразка, то ми б зараз говорили, що має бути "золотий матч", — сказав наставник.

Нагадаємо в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух і скоротили відставання від Шахтаря, який програв Поліссю, до 2 очок.