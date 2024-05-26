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Шовковський: Якби не технічна поразка, то зараз ми б говорили, що має бути "золотий матч"

Микола Дендак — 26 травня, 09:46
Шовковський: Якби не технічна поразка, то зараз ми б говорили, що має бути золотий матч

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що якби Шахтарю не присудили технічну перемогу в матчі з Олександрією, то зараз йшла б мова про "золотий матч".

Про це він розповів у етері ютуб-каналу "УПЛ-ТБ".

"Задоволений я сезоном, чи ні — немає ніякого значення. Є певний результат. Є думка вболівальників, є думка нашого президента. Вони вирішують, позитивні моменти чи ні.
Але я вважаю, що з 20 матчів один програти та два зіграти внічию — це досить непоганий, навіть, я сказав би, чемпіонський результат. Якби не технічна поразка, то ми б зараз говорили, що має бути "золотий матч", — сказав наставник.

Нагадаємо в останньому турі Української Прем'єр-ліги кияни перемогли Рух і скоротили відставання від Шахтаря, який програв Поліссю, до 2 очок.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Олександр Шовковський

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