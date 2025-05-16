Бразильський суд усунув президента Конфедерації через кілька днів після призначення Анчелотті

Члени правління Бразильської конфедерації футболу (CBF), в тому числі її президент Еднальдо Родрігес були відсторонені від виконання своїх обов'язків.

Про це повідомляє ESPN.

Вчора, 15 травня, відбулося засідання суду Ріо-де-Жанейро, під час якого керівництво Конфедерації було усунено.

Фернандо Сарні, один з віцепрезидентів CBF, який вимагав відставки Родрігеса, був призначений тимчасовим президентом і отримав завдання провести вибори "якнайшвидше".

Родрігесу, який був успішно переобраний у березні, зіткнувся з відсторонення всього через три дні після призначення Карло Анчелотті новим головним тренером збірної Бразилії.

Нагадаємо, що 8 травня з'явилася інформація, що Еднальдо Родрігес зміцнив свої позиції в Конфедерації через підроблений підпис віцепрезидента CBF Антоніо Карлоса Нуньєса де Ліми.

Раніше стало відомо, що колишній зірковий підопічний Карло Анчелотті може увійти до тренерського штабу італійця у "селесао".