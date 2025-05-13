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Кака може увійти в тренерський штаб Анчелотті у збірній Бразилії

Олег Дідух — 13 травня 2025, 23:36
Кака може увійти в тренерський штаб Анчелотті у збірній Бразилії
Карло Анчелотті
Getty Images

Легендарний атакувальний півзахисник Кака може увійти в тренерський штаб Карло Анчелотті у збірній Бразилії.

Про це повідомляє CNN Brazil.

Анчелотті нещодавно очолив збірну Бразилії та наразі займається формуванням свого тренерського штабу. 65-річний італієць розглядає кандидатуру свого колишнього підопічного по Мілану.

Робота в штабі Анчелотті може стати першим тренерським досвідом для Кака. 43-річний бразилець завершив кар’єру гравця в 2017 році.

Кака грав під керівництвом Анчелотті у Мілані у 2003 – 2009 роках. У 2007 році виграв з командою Лігу чемпіонів і став володарем Золотого м’яча.

У червні збірна Бразилії проведе два матчі відбору на ЧС-2026 – проти Еквадору та Парагваю 5 і 10 червня відповідно.

Кака Карло Анчелотті Збірна Бразилії з футболу

Кака

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