Я вважаю, що вчинив правильно: Лапорта – про причини відходу Мессі з Барселони

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта поділився думками щодо свого минулого рішення попрощатися з нападником Ліонелем Мессі, пояснивши це необхідністю зміни поколінь у команді та проблемами з фінансами.

Його слова передає Marca.

"Мені довелося прийняти рішення, і я вважаю, що вчинив правильно – про це свідчать результати. Нам вдалося оздоровити фінансове становище клубу, ми створили конкурентоспроможну команду, і настав час для оновлення складу: Лео завершував кар'єру, і потрібно було сформувати нову команду.

Чи хотів би я створити нову команду за допомогою Лео? Так. Ми намагалися це зробити, але нічого не вийшло".

Зазначимо, що колишній головний півзахисник та тренер "блаугранос" Хаві раніше заявляв, що повернення легендарного аргентинця до Барселони після чемпіонату світу 2022 року було майже узгоджено. За його словами, сторони майже досягли згоди та отримали дозвіл від Ла Ліги, проте Лапорта зупинив підписання через загрозу "зарплатної війни".

Нагадаємо, напередодні Жоана Лапорту переобрали на посаду президента Барселони на третій термін, який триватиме до 2031 року. Це буде його третя каденція на чолі каталонського клубу.