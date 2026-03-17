Президент Барселони: Левандовський заслуговує на продовження контракту

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що клуб спробує утримати в команді польського нападника Роберта Левандовського.

Його слова передає BARCA BLAUGRANES.

"Левандовський заслуговує на продовження контракту, адже саме він захотів приїхати сюди. Якщо він хоче залишитися, розуміючи свою роль, ми запропонуємо йому продовження контракту.

З Ферраном Торресом і Левандовським ця позиція забезпечена, але якщо нам доведеться підписати когось, ми це зробимо. Гаррі Кейн буде того ж віку, що й Левандовський, коли той приїхав", – сказав Лапорта.