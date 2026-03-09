Мессі хотів повернутися: Хаві назвав причину зірваного камбеку аргентинця в Барселону
Ліонель Мессі
Легенда Барселони Хаві розповів, що каталонці були близькі до повернення Ліонеля Мессі, коли він був головним тренером команди.
Його слова цитує Фабріціо Романо.
В інтерв'ю La Vanguardia іспанець заявив, що це мало статись після чемпіонату світу-2022. Сторони вже майже узгодили камбек, проте в останній момент угоду було скасовано.
"Повернення Мессі до Барселони було фактично узгоджене після того чемпіонату світу, який виграла Аргентина. Усе було готово. Ми також мали "зелене світло" від Ла Ліги, і Мессі хотів повернутися… але Лапорта зупинив підписання. Він сказав мені, що якщо Ліонель повернеться, почнеться зарплатна війна, і клуб не зможе собі цього дозволити", – сказав Хаві.
Зазначимо, що Мессі врешті-решт після чемпіонату світу залишив Європу та влітку 2023 року став гравцем Інтера з Маямі. Аргентинець за цей час встиг стати найкращим бомбардиром та асистентом в історії цього клубу.
Напередодні він забив черговий переможний гол за "чапель". Після нього Ліонелю не вистачає одного взяття воріт до ювілейної позначки голів у кар'єрі (899).