Президент Барселони анонсував нову угоду з Фліком

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що новий контракт головного тренера Ганса-Дітера Фліка перебуває на завершальному етапі.

"Ми хочемо продовжити його контракт до 2028 року. Він погодився, і ми скоро оголосимо про угоду, тому що він дуже щасливий тут.

Флік, поважаючи наш справжній стиль футболу, привніс якості дисциплінованої людини з надзвичайно високими стандартами. Він знову зробив команду ефективною з тими ж гравцями. Він чітко пояснює речі та відповідає на всі запитання. Його щирість у поясненні футбольної моделі, спосіб роботи та виразні жести… У нього дисципліна в групі та футбольне бачення, яке приймають фанати Барселони.

Це продемонструвало б стабільність і те, що ми перемагаємо. Я думаю, що можливо, він залишиться у Барселоні ще на 5 років. Він чоловік з великою енергією, і йому подобається місто", – сказав Лапорта.