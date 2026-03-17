Президент Барселони анонсував нову угоду з Фліком
Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що новий контракт головного тренера Ганса-Дітера Фліка перебуває на завершальному етапі.
Його слова передає BARCA BLAUGRANES.
"Ми хочемо продовжити його контракт до 2028 року. Він погодився, і ми скоро оголосимо про угоду, тому що він дуже щасливий тут.
Флік, поважаючи наш справжній стиль футболу, привніс якості дисциплінованої людини з надзвичайно високими стандартами. Він знову зробив команду ефективною з тими ж гравцями. Він чітко пояснює речі та відповідає на всі запитання. Його щирість у поясненні футбольної моделі, спосіб роботи та виразні жести… У нього дисципліна в групі та футбольне бачення, яке приймають фанати Барселони.
Це продемонструвало б стабільність і те, що ми перемагаємо. Я думаю, що можливо, він залишиться у Барселоні ще на 5 років. Він чоловік з великою енергією, і йому подобається місто", – сказав Лапорта.
Раніше повідомлялося, що на згоду Фліка вплинуло переобрання Жоана Лапорти на посаду президента каталонського клубу, це була одна з його ключових умов.
Каталонський гранд напередодні впевнено розгромив вдома Севілью 5:2. Хеттрик оформив Рафінья. Після цієї звитяги "блаугранас" із 70 балами продовжують очолювати турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи мадридський Реал, що йде другим, на 4 очки.