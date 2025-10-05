Претендент на гол сезону: Доманюк шаленим ударом з центральної точки забив у ворота Кривбаса

Півзахисник Кривбаса Артур Доманюк не зміг допомогти своїй команді врятуватись від поразки Кривбасу, але точно потрапить до претендентів на звання автора найкращого голу сезону.

Гості пропустили третій гол від Мендоси, після чого замість звичного розіграшу м'яча з центральної точки – просто вдарили по воротах.

Постріл Доманюка потрапив у поперечку та від Кемкіна залетів у ворота – сам голкіпер при цьому отримав травму.

У підсумку, матч завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Ван Леувена, а воротар криворіжців після надання допомоги зміг дограти до завершення поєдинку.

Кривбас завдяки перемозі набрав 16 балів та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Динамо та Полісся (по 15 пунктів). Кудрівка з 10 очками перебуває на 11-й сходинці.

Раніше в межах 8-го туру Карпати на виїзді перемогли Олександрію, Оболонь розписала мирову з Вересом, а Полісся