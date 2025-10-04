Оболонь та Верес не виявили сильнішого у матчі 8-го туру УПЛ

У суботу, 4 жовтня, відбувся черговий матч 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь зіграла внічию з Вересом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

На 14-й хвилині протистояння Верес вийшов вперед завдяки курйозному автоголу Дубка. Киянам знадобилося трохи більше 10 хвилин, аби відновити паритет: класним дальнім ударом ворота рівненського клубу прошив Курко.

У другому таймі команди не забивали, розійшовшись у підсумку миром. Так, обидва колективи залишилися сусідами в турнірні таблиці: Оболонь з 10 очками посідає 12-те місце, Верес має на 2 бали менше та розташувався на 13-й сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 4 жовтня

Оболонь – Верес 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Дубко (аг), 1:1 – 28 Курко

Оболонь: Сташків, Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Шевченко, Слободян (Кулаковський, 45+2), Курко (Бичек, 73), Чех, Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Прокопенко, 73)

Верес: Горох, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Стамуліс, Кучеров, Харатін (Нонго, 69), Шарай (Протасевич, 83), Бойко, Ндукве (Куція, 37), Айдин (Стень, 69)

Попередження: 18 – Слободян, 48 – Шевченко, 60 – Семенов, 79 – Куція, 88 – Корнійчук

Раніше в межах 8-го туру відбувся ще один поєдинок, в якому Карпати на виїзді перемогли Олександрію.