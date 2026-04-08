Легенда Челсі та збірної Бразилії завітав на топовий шаховий турнір, зробивши перший хід

Зірка світового футболу Давід Луїс несподівано опинився у центрі уваги шахового світу.

Гравець Пафоса та колишній футболіст Челсі, Арсенал і ПСЖ виконав символічний перший хід у партії 8-го туру Турнір претендентів FIDE 2026.

Йдеться про поєдинок між Андрієм Єсипенком та Жавохіром Сіндаровим, який привернув особливу увагу завдяки такому несподіваному гостю.

⚽ ♟️ Football star David Luiz, player of Pafos FC and former player for the Brazil national team, Arsenal, Chelsea and PSG, UEFA Champions League winner, made the ceremonial first move in Round 8 of the FIDE Candidates Tournament 2026 in the game between Andrey Esipenko and 🇺🇿… pic.twitter.com/B1RnPIISSc — International Chess Federation (@FIDE_chess) April 7, 2026

Зазначимо, сама партія між шахістами завершилася внічию. Після восьми турів у Єсипенка 2,5 очки, а в Сіндарова – 6,5. Узбекистанський спортсмен зберігає лідерство у змаганнях.

Читайте також : Відео Знищив фаната за 6 ходів: Миколенко показав свій талант у шахах

Нагадаємо, не так давно зірка Арсенала знявся у рекламі нових бутс разом із зірковим шахістом Магнусом Карлсеном.