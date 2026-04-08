Легенда Челсі та збірної Бразилії завітав на топовий шаховий турнір, зробивши перший хід
Зірка світового футболу Давід Луїс несподівано опинився у центрі уваги шахового світу.
Гравець Пафоса та колишній футболіст Челсі, Арсенал і ПСЖ виконав символічний перший хід у партії 8-го туру Турнір претендентів FIDE 2026.
Йдеться про поєдинок між Андрієм Єсипенком та Жавохіром Сіндаровим, який привернув особливу увагу завдяки такому несподіваному гостю.
Зазначимо, сама партія між шахістами завершилася внічию. Після восьми турів у Єсипенка 2,5 очки, а в Сіндарова – 6,5. Узбекистанський спортсмен зберігає лідерство у змаганнях.
Нагадаємо, не так давно зірка Арсенала знявся у рекламі нових бутс разом із зірковим шахістом Магнусом Карлсеном.