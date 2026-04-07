Божевілля на 90+8 хвилині: у чемпіонаті Болгарії шикарний пізній гол затьмарив шалений камбек
Один із найшаленіших фіналів матчу цього сезону відбувся у чемпіонаті Болгарії за участю Добруджи та Левскі.
Здавалося, що гості вирвали перемогу на 90+6 хвилині, але далі сталося щось абсолютно неймовірне.
Уже в наступній атаці господарі зрівняли рахунок, і зробив це Івайло Михайлов у фантастичному стилі.
Форвард прийняв м'яч на груди, розвернувся і пробив з льоту приблизно з 20 метрів, і прямо у дев'ятку. Цей удар став справжнім шедевром і миттєво розлетівся мережею.
У підсумку матч завершився видовищною нічиєю – 2:2, а епізод із голом Михайлова вже називають одним із найефектніших у сезоні.
Раніше повідомлялося, що у Туреччині футболіст жорстко збив арбітриню під час ігрового епізоду, не допомігши їй навіть підвестися.