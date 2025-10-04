Карпати з пенальті та автоголом перемогли Олександрію у 8-му турі УПЛ

У суботу, 4 жовтня, відбувся черговий матч 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Карпати вдома перемогли Олександрію.

Зустріч, яка двічі переривалася через повітряну тривогу, завершилася з рахунком 2:0 на користь львівського клубу.

"Леви" відкрили рахунок за 2 хвилини до перерви, тут допоміг пенальті, який реалізував Бруніньйо. Надалі Олександрія знову ж сама собі на голову привезла проблем, коли в середині 2-го тайму гол у власні ворота забив Феррейра.

Карпати спокійно довели справу до перемоги та набравши 11 очок стрибнули на 7-му сходинку турнірної таблиці. Олександрія із 7-ма балами залишилася на 13-му місці.

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 4 жовтня

Олександрія – Карпати 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 43 Бруніньйо (пен), 0:2 – 72 Феррейра (аг)

Олександрія: Долгий, Скорко (Шулянський, 88), Феррейра, Беіратче, Огарков (Ндіка, 78), Фернандо, Мишньов, Булеца, Цара (Жота, 78), Кулаков (Кастільйо, 65), Козак (Жонатан, 65)

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Педросо, Бабогло, Полегенько, Бруніньйо, Танда (Адамюк, 75), Чачуа (Альварес, 75), Костенко (Фабіано, 75), Краснопір (Ігор Невес, 53), Пауло Вітор

Попередження: 25 – Костенко, 25 – Бруніньйо, 26 – Мишньов, 67 – Чачуа, 79 – Бабогло, 84 – Скорко, 86 – Беіратче

Нагадаємо, вчора в межах туру відбулося два поєдинки: Колос програв Руху, а Зоря розібралася з Епіцентром.