Україна – Азербайджан: де дивитися матч кваліфікації чемпіонату світу-2026

Микола Дендак — 11 жовтня 2025, 21:16
Збірна України з футболу зіграє проти команди Азербайджану в четвертому матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу. Поєдинок відбудеться в понеділок, 13 жовтня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Цей та інші матчі збірної України в межах відбору на ЧС-2026 ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK N+S" та безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі MEGOGO можна в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", що з’явиться на сервісі в день події.

Зауважимо, що після трьох турів збірна України, маючи в активі 4 очки, посідає друге місце у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном. У попередньому матчі українська команда здобула перемогу над Ісландією з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.

