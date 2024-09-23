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Поворознюк – про інцидент із журналістом: На дурне питання є дурна відповідь. Нехай хоч на Папу Римського в суд подає

Ігор Чернявський — 23 вересня, 09:30
Поворознюк – про інцидент із журналістом: На дурне питання є дурна відповідь. Нехай хоч на Папу Римського в суд подає
Facebook Олександра Поворознюка

Президенту Інгульця Олександру Поворознюку байдуже на те, що ображений ним журналіст Ігор Лисенко збирається вирішувати питання в юридичній площині.

Про це Поворознюк заявив у новому випуску на своєму YouTube-каналі.

"Ну, дивіться – це як у житті. На кожне дурне питання буде дурна відповідь. От уявіть кваліфікацію журналіста, який питає, чи будемо ми підсилюватися сильнішими гравцями, тоді як я знімаю команду. На дурне питання є дурна відповідь.

Просто я такий – не можу приховати свої емоції та сказати якимись іншими словами. Я сказав йому прямо, відверто, як можу. Я такий є, не можу тримати дулю в кармані, розповідати щось одне, думати інше, а робити третє. Я пряма людина, говорю як є. Багато кому ця правда не подобається, але я іншим не стану. Я такий, який є.

Мені абсолютно все одно, нехай (журналіст – прим.) подає в суд хоч на Папу Римського. Мені абсолютно все одно", – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, в ході інтерв’ю президент Інгульця назвав журналіста Ігоря Лисенка до*****бом та послав н***й. Потім Поворознюк виступив у програмі Ігоря Бурбаса та заявив, що при зустрічі може розбити Лисенку ї*****к.

Інгулець Олександр Поворознюк Чемпіонат України, УПЛ

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