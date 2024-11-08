А то ходили, трясли дупою: Поворознюк прокоментував нічию Інгульця з Лівим Берегом

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував нічийний результат у матчі з Лівим Берегом в 13 турі Української Прем'єр-ліги, додавши, що його клуб дасть бій донецькому Шахтарю.

Про це він сказав у коментарі УПЛ-ТБ.

"Ви ж бачите – молодь вийшла грати і зовсім інша гра пішла. Приємно дивитись, коли футболісти голодні до футболу, виходять і грають, біжать, як бік на червоний колір. Це те, чого не вистачає майстерності, можна тільки боротьбою перекрити.



А то ж великі всі ходили, трясли дупами, а тут вийшла молодь стала грати у футбол. Приємно дивитись, я задоволений грою. Думаю, раніше треба було випускати молодь, довіряти їй, і була б зовсім інша гра.



Тут всі великі, вийшли в УПЛ і кажуть: "Ми великі, нам зарплати давай". Даємо зарплати – а грати не хочуть. У нас все стабільно, зарплати першого числа, премії в той же день. А молодь вийшла і стала давати результат. Думаю, ми й Шахтарю дамо бій", – зазначив Поворознюк.