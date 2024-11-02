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Карпати з дублем Очеретька розгромили Лівий берег у 12 турі УПЛ

Олександр Булава — 2 листопада, 17:26
Карпати з дублем Очеретька розгромили Лівий берег у 12 турі УПЛ

Львівські Карпати вдома обіграли Лівий берег у 12 турі Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

Господарі поля активно розпочали зустріч, проте їм бракувало влучності в завершенні атак.

Розв'язка гри відбулась на 71-й хвилині гри. Очеретько в центрі поля розібрався з трьома гравцями суперника та віддав передачу у штрафну на Устименка, який викотив м'яч під порожні ворота на Підлепенця (1:0).

Майже одразу Підлепенець заробив одинадцятиметровий. Він подавав з правого флангу та влучив у руку Шаповалову. Пенальті впевнено реалізував Очеретько (2:0).

Наприкінці матчу Очеретько оформив дубль, коли з лінії штрафного завдав потужного удару по воротам Механіва (3:0).

Карпати завдяки перемозі набрали 18 очок та піднялися на 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України. Лівий берег з 8 балами посідає 14-ту сходинку.

Чемпіонат України – УПЛ
2 листопада, 12 тур

Карпати (Львів) – Лівий берег (Київ) 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 71 Підлепенець, 2:0 – 75 Очеретько (пен), 3:0 – 90+1 Очеретько

Карпати у наступному турі зустрінуться з Олександрією, їх матч відбудеться 8 листопада. Лівий берег в той же день прийме Інгулець.

Напередодні львівський клуб оголосив про підписання нового тренера воротарів Юрія Шевчука.

Карпати Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Карпати

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