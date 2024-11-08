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Лівий Берег та Інгулець у битві аутсайдерів УПЛ розписали мирову

Володимир Клепач — 8 листопада 2024, 20:17
Лівий Берег та Інгулець у битві аутсайдерів УПЛ розписали мирову
ФК Інгулець

8 листопада відбувся матч 13 туру Української Прем’єр-ліги сезону-2024/25 між Лівим Берегом та Інгульцем, в якому було зафіксовано нульову нічию.

Відзначимо, що зустріч розпочалась на 25 хвилин пізніше, затримка була пов'язана із повітряною тривогою у Київській області.

Українська Прем’єр-ліга. 13-й тур

Лівий Берег – Інгулець 0:0

Лівий Берег: Механів, Сіднней, Семенов, Якимів, Астахов, І. Когут (М. Когут, 66), Приходько (Співаков, 66), Галас (Синиця, 46), Косовський, Войцеховський (Непейпієв, 66), Сухоручко (Кобзар, 90+2).

Інгулець: Паламарчук, Мисик, Малиш, Шершень, Вілівальд, Білоцерковець, Сад (Лосенко, 90+3), Волохатий, П’ятов (Лісняк, 70), Могильний (Резепов, 70), Кисленко.

Сьогодні вже встигли зіграти один матч 13 туру УПЛ, в якому Ворскла на виїзді мінімально здолала Чорноморець.

Лівий Берег та Інгулець розгромно програли своїм опонентам у минулому турі – кияни у Львові Карпатам, а Інгулець, хоч і забив двічі, нічого не зміг протиставити Динамо.

Команда із Кіровоградської області залишається єдиною, хто ще не перемагав цього сезону.

Інгулець Лівий берег Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

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