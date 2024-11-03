Два автоголи та дубль Ваната: Динамо розгромило Інгулець у 12 турі УПЛ

Київське Динамо на власному полі здолало Інгулець у матчі 12 туру Української Прем'єр ліги.

Гра завершилася з рахунком 5:2.

Вже на початку поєдинку Владислав Ванат із передачі Дубінчака забив перший м'яч у грі. У середині першого тайму Кабаєв подвоїв перевагу.

Гості здаватися не збиралися. Атаку команди Кобіна точним ударом завершив Сергій Кисленко. Та невдовзі "біло-сині" відновили комфортну перевагу – Малиш відзначився автоголом, а за декілька хвилин до перерви Ванат оформив дубль.

На 58 хвилині простріл від гравця Інгульця завершився автоголом від Михавка. Тарасу цього сезону не щастить – вже третій автогол за киян.

Інтриги все таки не вийшло. На 75 хвилині Шапаренко забив Паламарчуку та встановив остаточних рахунок у грі.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 3 листопада

Динамо – Інгулець 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – Ванат (4), 2:0 – Кабаєв (2:0), 2:1 – Кисленко (32), 3:1 – Малиш (39, авт), 4:1 – Ванат (44), 4:2 – Михавко (58, авт), 5:2 – Шапаренко (75)

Динамо: Бущан – Тимчик, Михавко, Біловар, Дубінчак – Бражко, Шапаренко – Караваєв (Рубчинський, 72), Буяльський (Ярмоленко, 72), Кабаєв – Ванат

Інгулець: Паламарчук – Пушкарьов (Дубілей, 72), Малиш, Вілівальд, Мисик – Петько (Лісняк, 46) – Білоцерковець, П'ятов, Волохатий, Могильний – Кисленко (Сітало, 72)

Нагадаємо, сьогодні Олександрія вдома мінімально перемогла Полісся та очолила турнірну таблицю.