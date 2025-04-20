Кучер: Верес – дуже потужна команда

Головний тренер одеського Чорноморця Олександр Кучер висловився про поразку команди від Вереса в матчі 25 туру УПЛ, відзначивши результативну помилку голкіпера команди Аніагбосо.

Фахівець поспілкувався із "Футбол 360".

"Початок матчу був дуже непоганий, десь могли ще забити другий і вирішити хід матчу.

Треба із воротарями розібратись, бо ми то самі собі закидуємо, то за комірець отримуємо. Це непотрібні голи. Потім важко щось було виправити. Верес – потужна команда, непогано захищається. Загалом, це дуже сумно", – розповів Кучер.

У наступному турі "моряки" гратимуть проти Руху, а на Верес очікує виїзд в гості до Ворскли.

Нагадаємо, в інших матчах ігрового дня Кривбас розгромив Зорю, а Інгулець та ЛНЗ не виявили переможця.