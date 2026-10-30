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Трансфер на фоні скандалу: Локомотив підписав ексголкіпера ЮКСА

Денис Шаховець — 30 жовтня 2026, 20:00
Трансфер на фоні скандалу: Локомотив підписав ексголкіпера ЮКСА
Олександр Постемський
ФК ЮКСА

Київський Локомотив підписав контракт із колишнім голкіпером ФК ЮКСА Олександром Постемським.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел у столичному клубі.

Деталі угоди наразі невідомі. Офіційно про підписання пресслужба "залізничників" має оголосити найближчим часом.

20-річним воротарем цікавилися клуби чемпіонатів Грузії, Болгарії та французької Ліги 2, однак, отримавши конкретну пропозицію від Локомотива, Постемський поставив підпис під угодою.

У минулому сезоні Постемський провів за ЮКСА 10 поєдинків. Він був наймолодшим воротарем Першої ліги України серед голкіперів, які відіграли понад 1 матч.

Нагадаємо, 31 серпня Постемський розірвав контракт з клубом із Тарасівки, оскільки в нього не склалася робота з новим тренером воротарів.

Нещодавно поєдинок 13-го туру Першої ліги України між ЮКСА та Локомотивом (3:2) завершився скандалом через нібито расистські вигуки з боку вболівальників "залізничників".

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