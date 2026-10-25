Локомотив виступив із заявою щодо расистського скандалу на матчі з ЮКСА

Київський Локомотив засудив прояви расизму на матчі з ЮКСА у межах 13 туру Першої ліги України.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба "залізничників".

"Ми категорично засуджуємо будь-які прояви расизму, дискримінації та ксенофобії. Ця позиція є принциповою та незмінною. Водночас вважаємо, що обставини інциденту мають бути встановлені об'єктивно, з урахуванням повної хронології подій, а не лише окремих відеофрагментів.

Переконані, що оцінка подій має враховувати атмосферу, яка склалася навколо матчу, та дії всіх його учасників", – йдеться у повідомленні.

Також клуб окремо звернув увагу на скандал між президентом ЮКСА та фанатами киян.

"За інформацією представників клубу, під час матчу між президентом ЮКСА та вболівальниками Локомотива виникла словесна суперечка. Після цього представники команди ЮКСА здійснювали відеозйомку сектору наших уболівальників, зокрема місць, де перебували неповнолітні, а також чинні військовослужбовці, ветерани та захисники України, які проходять лікування й реабілітацію після поранень.

Ми вважаємо неприпустимими будь-які спроби використання цих людей як учасників інформаційних провокацій та вважаємо за необхідне встановити повну послідовність цих подій і врахувати її під час розгляду інциденту.

Щодо вигуку з трибун, який став причиною зупинки матчу, наголошуємо: його обставини, зміст і адресність мають бути встановлені на підставі всіх доступних матеріалів і свідчень. Ми не підтримуємо дискримінаційних висловлювань, однак виступаємо за об'єктивне з'ясування обставин того, що сталося", – наголосили у Локомотиві.

На запит "Чемпіона" у пресслужбі Локомотива також відреагували на власник коментар у соцмережах під відео скандального епізоду на матчі.

Наш коментар стосувався насамперед подвійних стандартів, які, на нашу думку, демонструє керівництво ЮКСА.

Клуб публічно декларує християнські цінності, моральність, повагу до людей та чесність. Ми ставимося до цих принципів із великою повагою. Але вважаємо, що вони мають підтверджуватися насамперед вчинками, а не лише словами.

У нас викликає подив ситуація, коли керівництво ЮКСА активно висуває публічні звинувачення на адресу Локомотива та вболівальників, водночас залишаючи без належних публічних пояснень питання, які виникали навколо самого ЮКСА, зокрема щодо фінансових зобов’язань, попередніх звинувачень у дискримінації та расизмі.

Щодо вислову "або хрестик зніміть, або труси вдягніть" – це відомий фразеологізм про непослідовність і подвійні стандарти. Бо прикриваючись доброчесністю, паралельно робляться ось такі зрежисовані конфлікти. Саме про відповідність слів і вчинків ішлося в коментарі", – розповіли у пресслужбі киян.

Нагадаємо, президент ЮКСА заявив, що з трибун на адресу одного з його футболістів лунали образи на ґрунті расової ненависті.

Нагадаємо, матч з Локомотивом завершився перемогою ФК ЮКСА.