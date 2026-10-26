Локомотив проведе розслідування расистського скандалу на матчі з ЮКСА

Київський Локомотив виступив з офіційною заявою щодо проявів расизму на матчі з ЮКСА у межах 13 туру Першої ліги України.

Про це повідомляє пресслужба колективу.

Клуб проведе внутрішню перевірку обставин інциденту, за підсумками якої буде вжито необхідних заходів. Також Локомотив звернувся до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ та Професіональної футбольної ліги України для об'єктивного розгляду обставин матчу та дій усіх причетних сторін.

"Локомотив Київ категорично засуджує будь-які прояви расизму, дискримінації та приниження людської гідності. Жодні емоції, спортивне суперництво чи конфліктні ситуації не можуть бути виправданням дискримінаційних висловлювань", – йдеться в повідомленні.

Окремо Локомотив звернувся до власних уболівальників, яких закликав зупинити хвилю хейту.

"Друзі, ми знаємо, як сильно ви любите клуб, цінуємо вашу відданість, підтримку на трибунах і присутність поруч із командою в найважчі часи. Але сьогодні ми просимо вас про інше. Будь ласка, зупиніть хвилю хейту: не відповідайте взаємністю на образи, не вступайте в агресивні суперечки, не переходьте на особистості, не поширюйте погрози, принизливі меми чи неперевірені звинувачення на адресу ФК ЮКСА, його футболістів, керівництва та вболівальників.

Навіть якщо ви вважаєте, що з нами вчинили несправедливо, це не дає підстав принижувати інших.

Ми не просимо вас відмовитися від власної думки, емоцій чи принципової позиції, але просимо висловлювати їх гідно, стримано та відповідально", – йдеться в повідомленні.