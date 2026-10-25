Кричали "чорний додік": президент ЮКСА – про расистський скандал на матчі Першої ліги

Президент ФК ЮКСА Сергій Леснік різко засудив поведінку фанатів київського Локомотива під час матчу 13-го туру Першої ліги та закликав Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) застосувати суворі санкції проти суперника.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Сьогоднішня гра проти Локомотива – це справжня ганьба українському футболу, який розвивається в час війни. Вболівальники Локомотива прорвалися на стадіон, місцевий стадіон не зміг їх ніяк зупинити, хоча матч повинен бути без глядачів. Крики расистські "чорний додік"…", – заявив Леснік.

Окремо функціонер звернув увагу на реакцію президента Локомотива Олександра Єгорова.

"Від президента Локомотива я такого відношення не очікував. Я пішов зробити зауваження вболівальникам, які кричали, підкреслю, расистські висловлювання "чорний додік". У відповідь отримав "козли", у відповідь отримав "який ти президент" і тому подібне. В мене купа питань до Єгорова Олександра, в мене купа питань до того, що відбувається під час подібних футбольних матчів в присутності Локомотива", – сказав керівник ФК ЮКСА.

Також Леснік пообіцяв винести дане питання до Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

"Я звертаюсь до КДК з тим, щоби зайняти позицію і дисциплінарні покарання для Локомотива, бо я вважаю, що не місце такому футбольному клубу в Першій лізі України і взагалі мати професійну ліцензію. Дякую", – підсумував Леснік.

Нагадаємо, матч з Локомотивом завершився перемогою ФК ЮКСА.