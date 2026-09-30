ЮКСА покинув ще один воротар

20-річний український воротар Олександр Постемський розірвав контракт із клубом ЮКСА, який виступає у Першій лізі України.

Про це "Чемпіону" стало відомо з власних джерел.

Офіційно про припинення співпраці клуб і футболіст не повідомляли, однак угоду було розірвано за обопільною згодою ще 31 серпня.

У Постемського не склалася робота з новим тренером воротарів ЮКСА, що, зокрема, вплинуло на рішення про припинення співпраці.

При цьому перспективний голкіпер має варіанти працевлаштування за кордоном: ним цікавляться клуби з Грузії та Болгарії.

У минулому сезоні Постемський провів за ЮКСА 10 поєдинків. Він був наймолодшим воротарем Першої ліги України серед голкіперів, які відіграли більше ніж 1 матч.

Також влітку ЮКСА залишив Кирило Баранцов, який перейшов у київську Оболонь і вже встиг дебютувати в Українській Прем'єр-лізі у складі "пивоварів".

Нагадаємо, минулого тижня головним тренером ЮКСА вдруге став Микола Цимбал.