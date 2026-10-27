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ЮКСА заявила про тиск та погрози після скандалу з Локомотивом

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 17:23
ЮКСА заявила про тиск та погрози після скандалу з Локомотивом
Сергій Леснік
ФК ЮКСА

Першолігова ЮКСА заявила про тиск та погрози на адресу клубу після скандалу з Локомотивом.

Про це йдетья у заяві клубу з Київщини.

"ФК ЮКСА наголошує: жодні погрози, образи, тиск в інтернеті чи спроби дискредитувати клуб не змінять суті подій і не вплинуть на правду.
Ми бачимо спроби збирати інформацію через засоби масової інформації з метою дискредитації нашого клубу, шукати зручні трактування та переводити увагу з головного на другорядне.

Проте факти не змінюються залежно від того, кому вони вигідні, а звинувачення не стають правдою лише тому, що їх багаторазово повторюють.

Якщо клуб Локомотив публічно заявляє про неприйнятність расизму, ця позиція має підтверджуватися конкретними діями: повагою до фактів, готовністю до об'єктивного розгляду та відмовою від спроб підмінити суть подій зручними інтерпретаціями.

Расизм не може мати подвійних стандартів. Правда не залежить від інформаційного тиску, а справедливість – від того, кому вона вигідна.

ФК ЮКСА не збирається брати участь в інформаційних війнах. Ми готові відстоювати свою позицію законними методами та впевнені, що всі обставини мають бути встановлені об'єктивно, а відповідальність повинна наставати за доведені дії", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент ЮКСА заявив, що з трибун на адресу одного з його футболістів лунали образи на ґрунті расової ненависті

Після цього клуби обмінялись заявами та звинуваченням у бік один одного. "Залізничники" згодом повідомили, що розпочали внутрішнє розслідування щодо можливого расизму.

Сам матч з Локомотивом завершився перемогою ФК ЮКСА.

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