ЮКСА здолала Локомотив у 13 турі Першої ліги

У суботу, 25 жовтня, низкою матчів продовжився 13 тур чемпіонату України у Першій лізі.

ЮКСА вдома переграла київський Локомотив. Зустріч розпочалась з двох голів гостей. На це підопічні Миколи Цимбала відповіли влучними ударами Ситнікова та Кастро, а в другому таймі переможний гол забив 21-річний нападник Єгор Рогач. Завдяки перемозі ЮКСА залишити зону перехідних ігор з клубом Другої ліги.

Чемпіонат України – Перша ліга

13 тур, 25 жовтня

ЮКСА (Тарасівка) – Локомотив (Київ) 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 6 Сахненко, 0:2 – 13 Тименко, 1:2 – 36 Ситніков, 2:2 – 41 Кастро, 3:2 – 69 Рогач

13:00 Інгулець (Петрове) – Колос-2 (Ковалівка)

14:30 Нива (Тернопіль) – Куликів-Білка (Куликів)

Нагадаємо, напередодні Олександрія переграла Пробій, а Вікторія вирвала нічию у Прикарпаття.