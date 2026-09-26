Чурко перейшов у клуб Першої ліги

Іменитий український вінгер В'ячеслав Чурко продовжить кар'єру в київському Локомотиві.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Терміни дії контракту не розголошуються. Чурко перейшов у Локомотив на правах вільного агента: у червні поточного року він покинув ФК Харків, який на той момент ще називався Металіст 1925.

Чурко є вихованцем Шахтаря, проте за першу команду "гірників" не провів жодного матчу. Захищав кольори Говерли, Іллічівця, Металіста, Маріуполя, Колоса, Зорі, угорських Мезекевешд і Академія Пушкаша, а також італійського Фрозіноне. Забив 8 голів у 55 матчах за молодіжні збірні України різних вікових категорій.

На даний момент Локомотив посідає 13 місце в Першій лізі з 9 очками у 8 турах.