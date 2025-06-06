Ця команда має великий потенціал, – Постекоглу відреагував на звільнення з Тоттенгема

Колишній головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу відреагував на свій відхід з клубу.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Коли я згадую свій час на посаді менеджера Тоттенгем Готспур, мене найбільше переповнює гордість. Можливість очолити один з історичних футбольних клубів Англії та повернути йому славу, якої він заслуговує, житиме зі мною все життя. Та ніч у Більбао стала кульмінацією двох років важкої праці, самовідданості та незламної віри в мрію. Ми подолали безліч викликів і чули чимало скепсису щодо того, чого намагалися досягти, – те, що багато хто вважав неможливим", – зазначив він.

Також тренер вважає, що його робота заклала фундамент, який дозволить команді претендувати на трофей в наступних сезонах.

"Ми також заклали фундамент, який означає, що цьому клубу не доведеться чекати ще 7 років на наступний успіх. Я маю величезну віру в цю групу гравців і знаю, що в них є набагато більший потенціал і можливості для зростання. Я щиро дякую тим, хто є справжнім серцем клубу – його вболівальникам. Я знаю, що були важкі часи, але я завжди відчував, що ви бажали мені успіху, і саме це надихало мене щодня рухатися вперед. Хочу також відзначити працівників клубу, які щодня давали мені підтримку і віру. І нарешті, я хочу подякувати тим, хто був зі мною щодня протягом останніх двох років. Фантастичній групі молодих хлопців, які зараз є легендами цього футбольного клубу, та блискучим тренерам, які жодного разу не сумнівалися, що ми можемо зробити щось особливе", – розповів Постекоглу.

Раніше повідомлялося, що на заміну австралійцю розглядаються кандидатури Андоні Іраоли з Борнмута та Марку Сілви з Фулгема. Також обговорюється варіант із запрошенням Томаса Франка з Брентфорда.

Зауважимо, що Тоттенгем став переможцем Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.