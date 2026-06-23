Визначено найкращого гравця матчу Йорданія – Алжир на ЧС-2026

Півзахисник леверкузенського Баєра Ібрагім Маза був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Йорданії та Алжиру (1:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі 20-річний футболіст не відзначився результативними діями. Він завдав чотири удари по воротах і віддав дві ключові передачі.

The fans have spoken – Ibrahim Maza is your Superior Player of the Match! 🌟#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/DoD36FYgfr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026

Ця перемога дозволила Алжиру наблизитись до виходу у плейоф. Наразі африканці посідають третє місце у групі J, поступаючись Австрії лише за додатковими показниками.

Свій наступний матч алжирці проведуть саме проти підопічних Ральфа Рангніка. Він відбудеться 28 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.