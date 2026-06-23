Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Визначено найкращого гравця матчу Йорданія – Алжир на ЧС-2026

Денис Іваненко — 23 червня 2026, 09:39
Визначено найкращого гравця матчу Йорданія – Алжир на ЧС-2026
Найкращий гравець матчу Йорданія – Алжир
Getty Images

Півзахисник леверкузенського Баєра Ібрагім Маза був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Йорданії та Алжиру (1:2).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

У цій грі 20-річний футболіст не відзначився результативними діями. Він завдав чотири удари по воротах і віддав дві ключові передачі.

Ця перемога дозволила Алжиру наблизитись до виходу у плейоф. Наразі африканці посідають третє місце у групі J, поступаючись Австрії лише за додатковими показниками.

Свій наступний матч алжирці проведуть саме проти підопічних Ральфа Рангніка. Він відбудеться 28 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.

Читайте також :
Відео Абсолютний рекорд Мессі, гольова феєрія від Мбаппе та Голанда, камбек Алжиру: підсумки 12-го дня ЧС-2026
Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Алжиру з футболу Збірна Йорданії з футболу

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Голанд відреагував на вихід Норвегії у плейоф ЧС-2026 після встановлення історичного рекорду
Абсолютний рекорд Мессі, гольова феєрія від Мбаппе та Голанда, камбек Алжиру: підсумки 12-го дня ЧС-2026
У підсумковому результаті ніхто не сумнівався: Дешам – про вихід Франції у плейоф ЧС-2026
Алжир здобув вольову перемогу над Йорданією в арабському дербі на ЧС-2026
Португалія – Узбекистан: чи вірять букмекери в сенсацію та гол Роналду на ЧС-2026

Останні новини