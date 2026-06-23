Визначено найкращого гравця матчу Йорданія – Алжир на ЧС-2026
Найкращий гравець матчу Йорданія – Алжир
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Півзахисник леверкузенського Баєра Ібрагім Маза був визнаний найкращим гравцем поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Йорданії та Алжиру (1:2).
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
У цій грі 20-річний футболіст не відзначився результативними діями. Він завдав чотири удари по воротах і віддав дві ключові передачі.
Ця перемога дозволила Алжиру наблизитись до виходу у плейоф. Наразі африканці посідають третє місце у групі J, поступаючись Австрії лише за додатковими показниками.
Свій наступний матч алжирці проведуть саме проти підопічних Ральфа Рангніка. Він відбудеться 28 червня та розпочнеться о 5:00 за київським часом.