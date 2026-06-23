Голанд відреагував на вихід Норвегії у плейоф ЧС-2026 після встановлення історичного рекорду

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Голанд поділився емоціями після перемоги над Сенегалом (3:2) у другому турі чемпіонату світу-2026.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

У цій грі нападник Манчестер Сіті оформив дубль. Завдяки цьому він став найкращим в історії бомбардиром "вікінгів" на Мундіалях.

"Це знову було щось особливе. Ще один чудовий вечір, і я дуже пишаюся цим. Я отримую задоволення. Мені подобається грати за збірну Норвегії з моменту мого дебюту, і це видно. Чемпіонат світу – це чудово", – сказав Голанд.

Зазначимо, що наразі в активі Ерлінга чотири забиті м'ячі на ЧС-2026. Таку ж кількість має Кіліан Мбаппе, а очолює список бомбардирів Ліонель Мессі (5).

Після двох турів Норвегія набрала шість очок та достроково гарантувала собі місце у плейоф чемпіонату світу. В останньому турі "вікінги" зіграють проти Франції.

Матч між лідерами групи I відбудеться 26 червня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.