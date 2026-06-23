У підсумковому результаті ніхто не сумнівався: Дешам – про вихід Франції у плейоф ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився про перемогу над Іраком (3:0) у матчі другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

Цей результат дозволив "Ле Бльо" достроково забезпечити собі вихід до плейоф. Наставник залишився задоволений виступом команди, проте заявив, що справу ще не завершено на груповому етапі, адже хоче врешті-решт фінішувати на першому місці.

"У другому таймі ми повністю контролювали ситуацію, хоча це було непросто, враховуючи те, що сталося. Але в підсумковому результаті ніхто не сумнівався, і це добре. Сьогодні ми вийшли в плейоф, але я переконаний, що третій матч проти Норвегії буде вирішальним для нашого підсумкового місця в групі", – сказав Дешам.

Зазначимо, що після двох турів Франція та Норвегія мають у своєму активі по шість очок. Наразі підопічні Дешама очолюють турнірну таблицю групи I через кращу різницю забитих і пропущених голів.

Першу сходинку у своєму квартеті вони розіграють в очному протистоянні. Воно відбудеться 26 червня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.