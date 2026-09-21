Я тут, щоб якомога швидше почати перемагати: Манчіні – про майбутні матчі Італії у Лізі націй

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розповів, що зі стартових матчів хоче побачити команду, яка домінує та викладається на всі сто відсотків.

Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

За словами наставника, він прийшов до керма "скуадра адзурри", аби якомога швидше почати перемагати.

"Я тут, щоб якомога швидше почати перемагати. Я хочу мати команду, яка домінує, добре грає та завжди викладається на максимум. Неможливо завжди перемагати, але ми починаємо саме з цього – з бажання перемагати. Ми всі налаштовані позитивно. Довіра фанів? Якщо вболівальник почувається зрадженим, він має право злитися – це зрозуміло. Щоб повернути його довіру, ми повинні робити все правильно та повернути збірну на те місце, на яке вона заслуговує. Тоді, можливо, все заспокоїться", – сказав Манчіні.

61-річний спеціаліст відзначив, що викликав на найближчі ігри Ліги націй-2026/27 молодих гравців, щоб швидко познайомитися, аби у майбутньому створити сильний колектив.

"Нам потрібно швидко зрозуміти, хто зможе бути з нами наступні чотири роки. Я викликав більше футболістів, ніж зазвичай, бо хочу побачити їх безпосередньо на полі. Послання команді? Щоб перемагати, потрібно бути командою, яка добре грає та отримує задоволення від футболу. Це наша концепція", – зазначив досвідчений наставник.

Нагадаємо, що Манчіні повернувся в італійську національну команду наприкінці липня 2026-го. Роберт знову прийшов до керма після скандалу збірної з Андреа Пірло, якого не призначили на цю посаду через зв'язки з російською букмекерською конторою.

Манчіні вже очолював "скуадра адзурру" протягом 2018-2023 років. Команда провела під його керівництвом 58 матчів (38 перемог, 12 нічиїх і 8 поразок).

25 вересня збірна Італії зіграє стартовий матч Ліги націй-2026/27. Це буде домашня гра проти Бельгії. Початок – о 21:45 (за київським часом). Також у найближчих зустрічах італійці зіграють проти Туреччини (28 вересня), Франції (2 жовтня) та друга гра проти турків (5 жовтня).