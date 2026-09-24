Роналду назвав умову, за якої піде зі збірної Португалії

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що вважає себе цінним гравцем, але може піти з національної команди, як тільки він побачить, що тренер більше на нього не розраховує.

Його слова передає A Bola.

Водночас нападник "лузітан" розповів, що прагне допомагати команді як на футбольному полі, так і за його межами, адже ще може принести їй багато користі.

"Якщо тренер на мене не розраховує, я можу піти хоч сьогодні. Коли мене перестануть потребувати у збірній, коли я відчую, що мені тут нічого робити, що я не приношу користі на полі, не забиваю голи, створюю погану атмосферу або якщо вони мене не хочуть, я першим візьму свою сумку і піду. Якщо португальці розраховують на мене, то саме тому я продовжую грати за збірну, тільки через це, жодних інших спільних інтересів немає. Якщо я продовжую приносити користь – достатньо подивитися на цифри, якщо ви вмієте рахувати, то бачите, що зі мною все гаразд і я роблю різницю. У день, коли на мене перестануть розраховувати, не буде жодних проблем. Я допомагатиму федерації всім, чим зможу, і стану вболівальником номер один цієї федерації", – сказав Кріштіану.

За спиною 41-річного форварда 233 поєдинки за збірну, у яких він відзначився 146 голами та 45 асистами. У 2016-му Роналду у складі Португалії став чемпіоном Європи, а також двічі тріумфував у Лізі націй (2019, 2025).

Раніше головний наставник національної команди Жорже Жезуш пояснив виклик зіркового португальця на найближчі ігри у Лізі націй-2026/27.

24 вересня Португалія зіграє вдома проти Уельсу. Також "лузітани" 27 зустрінуться з Норвегією (о 21:45), 1 жовтня – з Данією та 4 жовтня відбудеться друга гра проти норвежців. Усі чотири матчі розпочнуться о 21:45 (за київським часом).