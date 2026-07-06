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Португалія – Іспанія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Денис Іваненко — 6 липня 2026, 04:35
Португалія – Іспанія: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу ЧС-2026
Португалія – Іспанія, коефіцієнти на матч плейоф ЧС-2026
Getty Images

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Португалії та Іспанії.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Луїса де ла Фуенте, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Нічия – 3,75. Виграш португальців – 4,00.

Прохід "Фурії Рохи" до наступної стадії турніру – 1,48. На те, що команда Роберто Мартінеса проб'ється до 1/4 фіналу – 2,71.

Протистояння відбудеться 6 липня на "AT&T Стедіум" в Арлінгтоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Португалія пройшла Хорватію (2:1). Іспанці впевнено здолали Австрію (3:0).

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