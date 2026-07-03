Ми майже досягли досконалості: наставник збірної Іспанії оцінив вихід своєї команди в 1/8 фіналу ЧС-2026
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про перемогу над Австрією (3:0) в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Його слова передає As.
Наставник "Фурії Рохи" залишився задоволений виступом підопічних. Він похвалив футболістів і відповів на запитання, чи має бажаного суперника в 1/8 фіналу, який визначатиметься у протистоянні між збірними Португалії та Хорватії.
"Великі команди проявляють себе, коли це необхідно. Ми дуже уважно поставилися до того, що відбувалося в попередніх матчах. Ми майже досягли досконалості в усіх аспектах. Потрібно продовжувати вдосконалюватися. У всьому можна стати ще кращими.
В 1/8 фіналу суперники ще складніші. Ставати кращими – це в нашому характері. Від команди вимагається дедалі більше. Хорватія чи Португалія? Ми дуже добре їх знаємо, і хто б не вийшов до наступного етапу – це буде заслужено", – сказав де ла Фуенте.
Зазначимо, що в поєдинку проти збірної Австрії абсолютний рекорд чемпіонатів світу підкорився воротарю іспанців. Унаї Сімон перевершив досягнення, яке трималося з 1990 року.
Матч 1/8 фіналу "Фурія Роха" проведе 6 липня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.